Un calice di stelle…aspettando le lacrime di San Lorenzo

Giovedì 9 agosto a Ripalimosani in località Quercigliole si svolgerà la serata astronomica: dalle 21.30 alle 24 circa tutti con lo sguardo rivolto al cielo per osservare stelle e pianeti guidati dal professor Giacomo Di Felice, e altri esperti in materia, dell’associazione Astrofili Campobasso Lux Universi.



Per rendere la serata ancora più piacevole ci sarà la possibilità di degustare taglieri dolci e salati accompagnati da calici di vino tra le masserie adiacenti il tratturo Castel di Sangro – Lucera.



Osservazione gratuita al telescopio di pianeti e stelle cadenti