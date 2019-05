Ultima serata di Blow Art sul tema migranti

Il terzo e ultimo appuntamento di Blow Art sarà venerdì 24 maggio, sempre al Blow Up, dove l’attenzione s’indirizzerà sullo scottante tema dei migranti, analizzato dalle sensibilità artistiche coinvolte. Durante la serata sarà aperta la mostra “Out of the box”, che la poetica didascalia di Shaana De Santis così introduce:

“Fuori dalla scatola. Fuori dal tempo. Fuori. Ci vedono spenti, Inutili pesi. Ci vogliono non uomini, Sospesi. Come scatole di cartone, Fragili e povere. Intendono calpestarci. Senza chiederci il nome. E di uscire sogniamo, Dall’incubo in cui ora sostiamo”.

Inoltre, sarà ancora possibile visitare la mostra inaugurata presso la sala Malatesta.

Con “The Sound of the Zoo”, il video set curato da Peppe di Iorio aka DJ D.B, inizierà, infine, il viaggio elettronico tra i suoni che dalla giungla amazzonica muovono verso l’India, passando per l’Africa.

Di seguito il programma dettagliato.

Dalle ore 19.30