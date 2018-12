“U’ Natale de Mammuccia”: la commedia di Tonino Armagno fa il bis stasera all’ex Gil

Un auditorium gremito di gente, con i suoi calorosi applausi e le sue sonore risate, ha dato il ben tornato sul palco, alla compagnia 86Cento – Compagnia Amatoria di Teatro e la sua commedia natalizia.

La famiglia e le tradizioni sono alla base dello spettacolo messo in piedi dall’energica Patrizia Civerra insieme al suo instancabile team di attori della compagnia, tornata sul palco dopo il grande successo della commedia “Un Prete m’inguaiò”, messa in scena in maggio e settembre 2018 a Campobasso.

Per queste feste di Natale, la compagnia ha voluto porgere gli auguri nel modo più originale possibile mettendo in scena “U’ Natale de Mammuccia”, una commedia scritta dal campobassano Tonino Armagno, autore di opere teatrali, testi letterari e poesie scritte nel dialetto della sua città natale.

Gli attori, grazie alla grande spontaneità, sono riusciti a strappare applausi e risate da tutti gli spettatori presenti. Inoltre, grazie alla voce narrante che ha introdotto le scene, la platea è riuscita ad immedesimarsi perfettamente nel contesto narrato nella commedia di Tonino Armagno.

Lo spettacolo, rappresentato ieri sera nell’auditorium “Arturo Giovannitti” dell’ex Gil di Campobasso, sarà replicato anche stasera, mercoledì 5 dicembre. La commedia avrà inizio alle ore 20 e 30 e vi farà immergere nel pieno spirito natalizio grazie anche all’accompagnamento musicale di Giuseppe “Spedino” Moffa che si esibirà prima dello spettacolo teatrale.