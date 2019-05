Trofeo del Drago 2019 – Prima tappa di campionato

Riparte per il 2019 il ‘Trofeo del Drago’ che, come di consuetudine, vedrà a confronto le scuole di Kung fu Sanda del Basso Molise. Una tradizione che parte da lontano, con il Maestro Salvatore De Gregorio che già negli anni ’80 organizzava tornei interscuola per dar modo, agli atleti dei vari centri, di incontrarsi sul tappeto di gara per sfidarsi a suon di tecniche marziali. Dal 2018 il ‘Trofeo del Drago’ è infatti intitolato al Maestro termolese, scomparso di recente, come tributo per ciò che ha dato al settore delle arti marziali in Italia.

Domenica 26 maggio appuntamento a Termoli presso il Palasabetta per l’inizio delle gare di combattimento (sanda) e forme (taolu) sia a mani nude che con armi.

Le squadre che parteciperanno alla prima tappa saranno A.N.K.D. di Termoli del Maestro Basso De Gregorio, ASD Tifernus Dragon di Campomarino del Maestro Costantino Di Labbio, Sanshou Portocannone dei Maestri Caruso e Pipoli e Fitness Center di Guglionesi del Maestro Vincenzo Di Labbio.