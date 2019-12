Trofeo del Drago 2019 – 2° memorial Maestro S. De Gregorio

Sono passati due anni dalla prematura scomparsa del Maestro Salvatore De Gregorio, ma il suo ricordo è indelebile, fermo come fosse in una bolla di sapone, nei cuori della sua famiglia, dei suoi allievi e di chi ha avuto l’onore di conoscerlo. Più di 700 giorni lo dividono dai suoi cari che, per onorarne la memoria e rendere i suoi insegnamenti indimenticabili, gli hanno dedicato una gara: si tratta del ‘Trofeo del Drago’ che quest’anno taglia il traguardo del secondo anno e vedrà impegnati centinaia di atleti, pronti a sfidarsi nel pieno rispetto delle regole e degli avversari, come il Maestro ha sempre insegnato loro.

Il secondo memorial, in onore del Maestro Salvatore De Gregorio, si terrà domenica 15 dicembre a partire dalle ore 9, presso il Palasabetta di Termoli. Organizzato dalla Asd ANKD di Termoli con la collaborazione di Tifernus Dragon di Campomarino ed il patrocinio della Federazione Italiana Wushu Kung-Fu, il trofeo vedrà numerosi atleti sfidarsi in gare di taolu e di sanda. Le esibizioni ed i combattimenti sono aperti al pubblico e gratuiti.