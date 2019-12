Mercoledì 11 dicembre alle 21:00 al Teatro Savoia di Campobasso si esibirà il Trio Metamorphosi composto da MAURO LOGUERCIO al violino, FRANCESCO PEPICELLI al violoncello e ANGELO PEPICELLI al pianofoforte

Programma del concerto

ROBERT SCHUMANN

Giardini vibranti lungo il tempo

Testi e drammaturgia di Q. PRINCIPE

R. SCHUMANN – Trio n. 1 in re minore op. 63

R. SCHUMANN – Trio n. 2 in fa maggiore op. 80

Nella mattinata dell’11 dicembre, 9:30-13:30, il Trio Metamorphosi terrà una MASTERCLASS DI MUSICA DA CAMERA denominata “Problematiche esecutive nella musica da camera dal duo al quintetto con pianoforte” aperta a tutti gli studenti del Conservatorio «Lorenzo Perosi» di Campobasso

Per le iscrizioni, anche come uditore, rivolgersi direttamente a: Prof.ssa Andreina Di Girolamo

adigirolamo@cheapnet.it – cell. 328 027 0064

TRIO METAMORPHOSI

Penso che siate un grande Trio: così Antonio Meneses, violoncellista del celebre Trio Beaux Arts, parla così del Trio Metamorphosi. Si esprimono in modo lusinghiero anche altri illustri esponenti della musica cameristica, da Renato Zanettovich, violinista del Trio di Trieste (Un magnifico Schubert, siete estremamente efficaci) a Bruno Giuranna (Un ottimo trio, la coesione fra gli strumenti è assolutamente rara, è stato un piacere ascoltarvi. Bravissimi!).

Il nome del Trio Metamorphosi è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico. E intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance.

I tre musicisti vantano anche altre precedenti esperienze cameristiche di primissimo piano: in duo (violoncello e pianoforte), in quartetto d’archi, nonché collaborazioni con artisti quali Magaloff, Pires e lo stesso Meneses. Si sono esibiti in numerose fra le sale più prestigiose del mondo, dalla Philharmonie di Berlino al Teatro alla Scala di Milano, dalla Salle Gaveau di Parigi alla Suntory Hall di Tokyo, dalla Carnegie Hall di New York al Coliseum di Buenos Aires. A livello discografico, il Trio Metamorphosi è parte del catalogo Decca. Per tale prestigiosa etichetta ha registrato l’integrale per trio di Schumann. Le molte recensioni, sinora pubblicate sono veramente lusinghiere. Nel 2017 è stato pubblicato il CD Scotland, con una selezione di Arie e Lieder scozzesi di Haydn e Beethoven, in collaborazione con il mezzosoprano Monica Bacelli (Decca) e nel 2019 i primi due dei quattro CD dell’integrale beethoveniana per trio (Decca).

Biglietti ingresso al concerto

INTERO € 12,00

RIDOTTO (fino a 25 anni) € 6,00