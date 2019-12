Trent’anni da brividi, Rossana Casale in concerto al Savoia

Sabato 28 dicembre alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso il concerto (fuori abbonamento) di Rossana Casale. Insieme alla nota artista ci saranno Emiliano Begni pianoforte, Gino Cardamone chitarra jazz, Francesco Consaga a sax e flauti, Ermanno Dodaro al contrabbasso, Fabrizio La Fauci alla batteria.

Programma

TRENT’ANNI DA BRIVIDI

My baby just cares for me

My heart belongs to daddy

Amnesia

Medley: Fascinacao, La via dei Misteri, Un dì il mio amor verrà, Somewhere over the rainbow

Salgari

La danza di Zorba

Deja Vu

Medley: Non arrossire, Un piccolo aiuto, Gioir d’amore, Gli amori diversi

Davvero propizio il giorno per il Toro e il Capricorno

Tempo perduto

Vino Divino

Brividi

Destino

A che servono gli dei

Didin

Non arrossire

Terra

ROSSANA CASALE

nasce nel 1959 a New York da papà americano e mamma veneziana. Poco dopo si trasferisce a Venezia, quindi a Milano. Dal 1996 vive a Roma. Nel 1972 inizia le collaborazioni come corista con il gruppo Albero Motore e crea lei stessa un coro formato da ragazze e ragazzi americani. Due anni più tardi entra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano frequentando le classi di canto, percussioni e musica elettronica. In questi anni partecipa agli album di artisti della storia della nostra musica, tra i quali Mina, Roberto Vecchioni, Riccardo Cocciante, Ornella Vanoni e molti altri. Nel 1982 esce il suo primo singolo Didin firmato da lei stessa e da Alberto Fortis. Nel 1984, prodotto dalla PFM, esce il suo primo LP Rossana Casale con il quale vince a Riva del Garda la Vela d’Argento. Nel 1986 partecipa a Sanremo nella Categoria Big con Brividi, la canzone che la farà conoscere al grande pubblico e avvierà la sua carriera con la vittoria di numerosi premi. Nello stesso anno è ospite di Umbria Jazz a Perugia, dove ottiene il suo primo riconoscimento come jazz singer. Da qui in poi fonderà le sue influenze jazz a sonorità etniche, iniziando così un processo di ricerca nella musica e nei testi che portano la sua firma, come l’album Alba Argentina. La sua carriera prosegue con successi, dalla pubblicazione di album e tournée continue alle importanti collaborazioni cinematografiche e teatrali con artisti di chiara fama quali Pupi Avati, l’etoile del Teatro dell’Opera Raffaele Paganini, il M° Donato Renzetti, Giorgio Albertazzi, Federico Zecchin, Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e tanti altri. Non mancano le esperienze televisive come le trasmissioni Operazione Trionfo e X Factor dove ha partecipato come Vocal Coach.

A luglio 2006 inizia un importante legame con la Fondazione Gaber dedicando all’artista lo spettacolo Il Signor G e l’amore. Nel 2007 Rossana firma le musiche della pièce teatrale Otto Donne e un Mistero. Dal 2010 ad oggi Rossana è docente presso alcuni consevatori italiani sia per il corso di Popular Music nella classe di Canto sia di Canto jazz; insegna anche nella Scuola di Arti varie per diversamente abili Arte Nel Cuore: per questa scuola nel giugno 2013 firma la regia di Tata Mary con suo adattamento di copione e testi musicali di Girolamo Alchieri. Attualmente insegna Canto Jazz al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara.

I componenti della band, che condividono con Rossana Casale il palcoscenico, sono tutti musicisti intensamente impegnati, anche in collaborazioni con jazzisti di fama internazionale.

Prevendita biglietti

venerdì 27 dicembre 2019 presso la sede dell’Associazione dalle ore 16.00 alle ore 19.00

sabato 28 dicembre 2019 presso il botteghino all’interno del Teatro Savoia dalle ore 18.00.

Per eventuali prenotazioni: telefonare al numero dell’associazione 0874.416374 negli orari di prevendita.

COSTI: Biglietto di platea e sedie in tutti i settori € 20,00 – sgabelli in tutti i settori € 10,00

*** sono abolite tutte le forme di agevolazione ***