Tradizioni Amiche, il gruppo folk in concerto per la festa dell’anziano

In occasione della festa dell’ anziano che si svolgerà a Roccavivara giovedì 2 agosto, il gruppo musicale Tradizioni Amiche di Termoli allieterà la serata a partire dalle 21 in Piazza Portella. La manifestazione avrà inizio alle 17 con la celebrazione della Santa Messa, a seguire alle 18 in Piazza Portella si terrà il convegno dal titolo: “Nuovi approcci alle malattie oncologiche e cardiovascolari”. In serata, oltre all’ intrattenimento musicale ci sarà la consegna delle targhe ai nati della classe 1940.