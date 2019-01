Tradizioni Amiche proporrà in giro per la città di Termoli il Canto di San Sebastiano in occasione della festività di domenica 20 gennaio.

Ecco il programma del programma itinerante:

Ore 17.30: centro commerciale La Fontana;

ore 18: centro commerciale Lo Scrigno;

ore 18.40: parrocchia Gesù Crocifisso, dopo la celebrazione Eucaristica;

ore 20.45: Caffè dei Poeti a Contrada Colle della Torre.