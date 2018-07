Torneo di calcio balilla, tre appuntamenti

Lo staff Trivisonno Biliardi e Giochi propone, per il prossimo mese di agosto, tre tornei di calcio balilla.

Si parte mercoledì 8 agosto, alla pineta di Castropignano. Si prosegue, in via eccezionale e per tre giorni consecutivi, a Silvi Marina, in provincia di Teramo, con un torneo gratuito al centro Commerciale Universo. Si continua a Ripabottoni, al bar Centrale di Orazio Civetta, martedì 14 agosto. Per info iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione sulla pagina facebook dedicata agli eventi.

Per info: 3896472692 – 3280647524 – 3331536050.

Chiusura iscrizini: 7 agosto