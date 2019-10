Torna ‘Sapori d’Autunno’, con gastronomia locale e musica dal vivo

Torna sabato 26 ottobre in Piazza della Libertà la festa dei sapori antichi, “Sapori d’autunno”.

La Pro Loco Frentana e l’organizzazione di volontariato ‘Protezione civile Montenero’, in collaborazione con le associazioni ‘La Trebbia’ e ‘La Mimosa’, ripropongono i piatti della tradizione, i sapori e i profumi di un tempo. Verrà riproposta anche la vendemmia, con canti e balli popolari.

Verrà inoltre recuperato l’evento cancellato Save the music, previsto per lo scorso 7 settembre. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di strumenti musicali e attrezzature per la sala prove insonorizzata presso l’ex scuola elementare Colle della Speranza. “Il desiderio è quello di rendere la sala funzionante per tutti coloro che vogliono fare musica, per tutti coloro che desiderano suonare e non hanno modo di farlo”.

Per info rivolgersi alla segastronode della Pro Loco.