Ti racconto un libro, ospite lo scrittore Paolo Di Paolo

L’autore Paolo Di Paolo a Campobasso, ospite di Ti racconto un libro 2020.

Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni Ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori.

Lontano dagli occhi è la storia di una trasformazione, di una primavera che diventa estate. Paolo Di Paolo, autore romano definito da Wlodek Goldkorn uno dei migliori scrittori del Paese, mette giù una dichiarazione d’amore al potere della letteratura, alla sua capacità di avvicinare verità altrimenti inaccessibili. Lo fa raccontando la storia di tre donne fragili e insofferenti alle prese con la maternità.

Luciana lavora in un giornale che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che ama è lontano, lei lo chiama l’Irlandese per via dei capelli rossi. Valentina ha diciassette anni, va alle superiori ed è convinta che da grande farà la psicologa. Appena si è accorta di essere incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il ragazzo con cui è stata per qualche mese e che adesso fa l’indifferente, ma forse è solo una maschera. Cecilia vive fra una casa occupata e la strada, porta un caschetto rosa e tiene al guinzaglio un cane. Una sera torna da Gaetano, alla tavola calda in cui lavora: non vuole nulla da lui, se non un ultimo favore. A osservarli c’è lo sguardo partecipe di un io che li segue nel tempo cruciale della trasformazione. Tra bandiere che sventolano festose, manifesti elettorali che sbiadiscono al sole e volantini che parlano di una ragazza scomparsa, le speranze italiane somigliano a inganni. Poi ecco che una nuova vita arriva qualcosa di svela. Ricostruendo con la forza immaginifica della narrazione l’incognita di una nascita, le ragioni di una lontananza, Paolo Di Paolo arriva a rovesciare la distanza dal cuore suggerita dal titolo. Una storia sul peso delle radici, su come diventiamo noi stessi. Niente ci accomuna come l’essere figli.

L’autore, in dialogo con Paolo Massari, incontrerà il pubblico di Ti racconto un libro 2020, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, mercoledì 26 febbraio alle ore 18.30 nel Circolo sannitico di Campobasso.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 2 marzo, alle ore 18.30, nel circolo sannitico di Campobasso con Fabio Genovesi che con Cadrò, sognando di volare torna a far sognare il pubblico con la sua scrittura unica, che travolge ed emoziona come un’onda impetuosa, e, cosa più importante, ci ricorda cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o direzioni già tracciate.