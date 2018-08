“The Face of Crazy Horse” – Presentazione libro su Cavallo Pazzo

Protagonista è un emigrante molisano, Pietro Abiuso, che con il suo libro, “The Face of Crazy Horse”, ha contribuito a scrivere un pezzo di storia degli Stati Uniti.

L’appuntamento è il 16 agosto al Castello di Capua alle 17:30.

Nuove scoperte sul famoso guerriero indiano “Cavallo Pazzo” grazie a Pietro Abiuso da Gambatesa. Tra i molisani che si fanno onore nel mondo c’è anche il gambatesano Pietro Abiuso che, con il suo libro “The face of Crazy Horse”, scritto a quattro mani con l’antropologo Cesare Marino, ha contribuito ad aggiungere importanti tasselli ad alcuni punti controversi della storia americana.

Il libro verrà presentato in anteprima in Italia a Gambatesa nell’ambito dei festeggiamenti per la tradizionale “Festa dell’emigrante” organizzata dalla Pro-Loco di Gambatesa.

Un lavoro lungo quindici anni e una ricerca di trent’anni hanno condotto a sfatare un importante tabù sul famoso guerriero indiano Cavallo Pazzo. Infatti, la storiografia ufficiale ha sempre sostenuto l’inesistenza di fotografie che ritraggono il celebre capo indiano, in quanto lo stesso avrebbe sempre rifiutato di farsi immortalare da una macchina fotografica per il timore che la foto potesse rubargli l’anima.

Il libro di Pietro Abiuso e Cesare Marino, attraverso minuziose ricerche condotte con metodo scientifico, confuta tale tesi attribuendo alla persona di Cavallo Pazzo una lastra fotografica che sarebbe l’unica rappresentazione del grande condottiero indiano.

Soddisfazione a nome di tutta la cittadinanza è stata espressa dal sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, che si è complimentata con Pietro Abiuso per aver contribuito a scrivere un pezzo importante della storia degli Stati Uniti.

Il libro “The face of Crazy horse” è stato pubblicato nell’aprile del 2018, è scritto interamente in inglese ed è disponibile per l’acquisto sulla piattaforma Amazon.