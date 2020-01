TermoliMusica riparte nel 2020 domenica 5 gennaio con il concerto di Claudio Casolino e Barbara Chiesi. Saranno loro due, lui al violoncello e lei al pianoforte, a dare il la alla stagione invernale della rassegna concertistica. Per chi non si fosse abbonato, è ancora possibile farlo per la stagione invernale che consisterà in 5 concerti, cominciando da quello del 5 gennaio.

L’appuntamento è come sempre al Cinema Sant’Antonio alle 18.

