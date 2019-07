Teresa De Sio in concerto

In attesa della presentazione della Stagione Teatrale 2019 del Teatro Verde di Termoli, c’è già un primo grande appuntamento: Teresa De Sio si esibirà il 19 luglio alle 21.30 nell’ambito del suo ‘Puro Desiderio’ Tour.

“ ..Ho aperto una nuova, per me inedita, riflessione su me stessa, sui sentimenti, su profondità dentro cui fino ad oggi non avevo voluto guardare…”

Un disco che scava, parla di sentimento e suona contemporaneo. Un mix di suoni acustici che a tratti sembrano diventare elettronici, dove le splendide orchestrazioni si fondono con percussioni, strumenti etnici, chitarre e steel, in cui il suono profondo e caldo delle registrazioni analogiche spazia in universi musicali diversi dal rock al pop d’autore diventando quasi lisergico e progressive, senza mai tradire la scrittura diretta ed evocativa di testi intimi e profondi. …..Il desiderio muove tutto. Il Puro Desiderio è una forza motrice dell’anima, dell’amore, e di tutte le battaglie. Senza la forza del desiderio la vita ristagna…”

Prezzo speciale per l’evento: Ingresso a 10 euro

Infoline al 347.0603551

Prevendite su CiaoTicket