Teatro Verde – Amleto

Questa sera Venerdì 27 Luglio alle 21

al via la stagione teatrale con Amleto

Di William Shakespeare

Per la regia di Ugo Ciarfeo

Il ruolo di Amleto nella storia del teatro è stato sempre occupato, maldestramente, da grandi attori formati da tutti quei clichès della scena che inevitabilmente si accumulano lavorando per lungo tempo in teatro e, di conseguenza, il loro Amleto ha perso la credibilità e l’azione amletica. Per Laltrotheatro il regista Ugo Ciarfeo ha affidato la parte del protagonista ad un attore giovanissimo, Davide Pinto, non principiante, ma ancora privo dello scudo protettivo di una tecnica pura e semplice, ma con il carisma di un Amleto veritiero. Per l’adattamento del testo originale ci si è preoccupati, per quanto è stato possibile, di avvicinarci alle prime edizioni di Amleto, vivente l’autore. Il testo, dunque, manca di molti personaggi e vicende che gli studiosi considerano momenti aggiuntivi da parte di attori e capocomici, nel corso dei secoli, in particolare nei secoli subito dopo l’apparizione del dramma. Abbiamo tenuto conto di questo, per cui il presente copione si presenta molto asciutto e pulito, senza didascalie o divisione di scene. Si lascia tutto alla fantasia del regista.

*Biglietti al botteghino al costo di 7 euro