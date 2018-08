Teatro e musica al distretto comunale di via Emilia

Due serate di intrattenimento fatte di teatro e musica.: è la proposta dell’Università del Teatro Popolare e dell’associazione il nostro Quartiere S.Giovanni.

Gli eventi si terranno in una location inedita: il cortile del Distretto Sociale di via Emilia, a Campobasso (stesso edificio della farmacia comunale).

Il primo spettacolo, una commedia, è in programma per domani sera, 25 agosto, alle ore 21 e s’intitola “Follia per il teatro”; il secondo si svolgerà martedì 28 agosto, sempre alle ore 21 e sarà una concerto di musica a cura della scuola mandolinistica e chitarristica “P. Mascagni”, diretta dal maestro Antonio Di Lauro.