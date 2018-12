Swap party, barattare per non dover buttare: sabato da Biocelia

Swap party o, più comunemente, baratto, in programma sabato 15 dicembre nei locali di Biocelia (via Scardocchia 18) a Campobasso.

L’iniziativa gratuita è aperta a chiunque voglia socializzare e scambiare con altre persone abiti, oggetti, giocattoli e regali indesiderati: l’importante è che tutto sia pulito e in buone condizioni. Appuntamento alle 18 negli spazi messi a disposizione dal negozio che vende prodotti bio, alimenti di qualità e per celiaci: nel corso del pomeriggio si potranno degustare thè e tisane, alle 20 e 30 è previsto un brindisi per gli auguri di Natale.