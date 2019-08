Street art in viale Pietravalle a Petacciato a partire dalle 21 di domenica 18 agosto.

Da semplice espressione d’Arte si evolve a mezzo per riqualificare periferie urbane e centri storici. La Street Art come forma d’arte che recupera, riqualifica e valorizza. Conosceremo insieme la sua evoluzione e i principali interventi nazionali e internazionali di riqualificazione attraverso l’arte. In seguito, ci trasformeremo in artisti e progetteremo un’opera d’arte per riqualificare un luogo trascurato o dimenticato di Petacciato.

Le opere saranno pubblicate sui social delle due associazioni organizzatrici e votate. L’opera vincitrice sarà realizzata nello spazio concesso dal Comune. L’arte come amore e partecipazione verso il proprio paese. Adatto per adulti e bambini. Non mancate!