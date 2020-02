Storia di un matrimonio, secondo appuntamento con Tempi Moderni

Giovedì 27 febbraio, nel consueto doppio appuntamento delle 18 e delle 21 all’Oddo, seconda proiezione della Rassegna Cinematografica Tempi Moderni con ‘Storia di un matrimonio’.

Dopo le vicende di Ricky, Abby e dei loro due figli, raccontate da Ken Loach nel primo spettacolo di giovedì scorso che ha tenuto incollati allo schermo oltre un centinaio di spettatori, un’altra famiglia è protagonista del secondo film in programma: si tratta di Charlie, regista di teatro, e Nicole, sua moglie e prima attrice, che si stanno separando. Lui lavora a New York, lei si è trasferita a Los Angeles per lavorare in televisione, insieme hanno un figlio. Nicole vuole un’altra vita e chiede il divorzio, affidandosi ad un abile avvocato. Charlie deve quindi lottare a sua volta, per continuare a vivere nella sua città senza perdere la custodia condivisa del bambino. Improvvisamente i due amanti non si riconoscono più, sono travestiti da versioni mostruose e grottesche di loro stessi, come ci suggeriscono i costumi di Halloween, e in questo spettacolo domestico Charlie rischia di avere la peggio e di diventare davvero l’uomo invisibile.

Storia di un matrimonio, di Noah Baumbach (Usa, 2019), presentato alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è un film sincero, divertente e straziante. Un capolavoro che ci devasterà, il racconto di un divorzio che mostra gli effetti della fine di un amore. Storia di un matrimonio non è solo il punto più alto della carriera dell’autore- regista Noah Baumbach, ma anche il palcoscenico perfetto per l’interpretazione di due attori straordinari, Adam Driver e Scarlett Johansson.

Ci vediamo al cinema!