Il Laboratorio delle Idee organizza II appuntamento di Storia di Sposa

La serata è divisa in due parti:

Oro e Argento: sfilata di abiti che festeggiano le nozze d’oro e argento. I modelli esibiranno le acconciature originarie riprodotte da Hair&Makeup di Lucia Florio – Nuova Cliternia.

Madre e Figlia: abiti di madre e figlia sfileranno insieme per mostrare generazioni a confronto.

L’associazione culturale “Per Amore e Per Diletto” porta in scena “Arte in Movimento a noi ce piace…er varietà” con la partecipazione del Soprano Adele Moretti e dell’attore Ugo Dragotti.