Statuto in concerto e dj set targato Eddie Piller al Blue Note music club

Una serata dai toni decisamente mod, quella di venerdì 28 dicembre, al Blue Note music club di Ripalimosani.

A far vibrare le tavole del palco del locale saranno gli Statuto – band ska italianissima – che presentano un concerto/spettacolo con suoni e visioni interamente dedicati al mondo del calcio.

Oltre alle loro numerose canzoni a tema calcistico, già presenti nel loro repertorio gli Statuto eseguiranno versioni travolgenti di grandi classici “a tema” della canzone italiana. Impegnati anche come “atleti” e testimonial nelle iniziative di solidarietà della Nazionale Italiana Cantanti, gli Statuto ribadiscono la loro credibilità, la loro eccellente qualità musicale, la loro capacità di coinvolgimento e divertimento e la loro storica originalità con lo “Statuto Football Tour”. Il concerto inizierà alle 22. A seguire un dj set – rigorosamente in vinile – targato Uk. On stage: Eddie Piller.

Dj, fondatore dell’Acid Jazz Records, Showman radiofonico in diverse radio londinesi, quali Jazz FM e BBC Radio 2. Conduttore del seguitissimo appuntamento del giovedì “Piller’s electric soul show” alla SOHO Radio.

Gli artisti che sono stati nella lista di Acid jazz sono un testamento alla politica dei marchi A&R. Galliano, Brand New Heavies, Jamiroquai, James Taylor Quartet, D-Influence, Corduroy e Goldbug hanno tutti avuto il loro primo lancio con questa etichetta.

Prima del concerto ci sarà un aperitivo musicale (dalle 20) col dj set di Giallognolo.