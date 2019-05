Spiagge e Fondali puliti, le iniziative a Termoli

Dal 24 al 26 maggio torna Spiagge e Fondali Puliti: tanti eventi, in Italia e nel Mediterraneo, per liberare arenili e fondali dai rifiuti e sensibilizzare i cittadini ad una loro corretta gestione. In Molise iniziative a Termoli presso il porto e Rio Vivo.

In particolare il 24 maggio alle ore 11, nei pressi dell’imbarco per le Isole Tremiti, ci sarà la pulizia dello specchio d’acqua in collaborazione con la Gs Travel di Termoli, che metterà a disposizione un destriero per il recupero dei rifiuti. A seguire ci sarà una lezione di educazione ambientale con le scuole a cura di Legambiente Molise e del gruppo Fridays for future Termoli.

Il 25 maggio alle 15,30 l’appuntamento è sul lungomare Sud, vicino al Circolo della Vela. Si farà la pulizia della spiaggia adiacente Il Circolo della Vela e ci sarà una conversazione sull’ambiente e sui cambiamenti climatici gestita da Legambiente Molise e del gruppo Scout Agesci Termoli 1.

“Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque rifiuti, dieci ogni metro. Per lo più sono plastica, un frammento ad ogni passo, ma ad invadere i nostri litorali c’è ormai di tutto: oggetti di ogni forma, materiale, dimensione, colore. Una mole incredibile che rappresenta soltanto la punta di un iceberg: i rifiuti in spiaggia e sulla superficie del mare rappresentano appena il 15% di quelli che entrano nell’ecosistema marino, mentre la restante parte galleggia o affonda. Rifiuti spiaggiati gettati consapevolmente arrivati da chissà dove attraverso i fiumi o che provengono direttamente dagli scarichi non depurati, dall’abitudine di utilizzare i wc come una pattumiera e, soprattutto, dalla loro cattiva gestione”.