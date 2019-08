Spettacolo Nerone Vs. Petronio

Questa sera alle 21.30 appuntamento all’Anfiteatro Romano di Larino!

in scena NERONE vs PETRONIO divertentissima commedia con Luca Biagini, Federico Perrotta, Valentina Olla e la compagnia diretta da Pier Francesco Pingitore che presenterà lo spettacolo.

Incredibile ritorno dell’Imperatore NERONE! Il pazzo sanguinario, artista, marito di Poppea e grande amico di Petronio, sarà protagonista della nuova, imperdibile commedia di Pier Francesco Pingitore. “NERONE vs PETRONIO, la cena segreta del Satyricon”. Uno spettacolo inframezzato da canti e balli, che rievoca le imprese, le burle, le dispute filosofiche, gli amori vissuti insieme in una Roma degli anni 60 d.C. Sdraiati sui triclini di quell’ultima cena, mentre vanno e vengono schiavi, danzatrici, amanti, l’Imperatore e il suo geniale amico e consigliere passano in rassegna le tappe fondamentali della loro vita. Ma cosa accadrà? Chi tenterà di uccidere il grande imperatore? Petronio? Poppea? I cristiani? Venite a scoprirlo!

Ingresso 15 euro.

info e prenotazioni al 347.0603551