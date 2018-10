‘Sotto il segno della bilancia’, il libro dell’inviato di Striscia

Martedì 23 ottobre alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune di Termoli sarà presentato il libro ‘Sotto il segno della bilancia’ degli autori Fabio de Nuzio e Vittorio Graziosi.

A Termoli interverrà l’autore Fabio de Nuzio, uno degli inviati di Striscia la Notizia, per presentare al pubblico il libro giunto alla terza ristampa. Il testo racconta di come l’obesità non sia solo un problema di salute ma oggetto di discriminazione nella nostra società, ma questi temi vengono trattati con toni leggeri.