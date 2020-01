Sentieri olistici, la presentazione dei Cammini del 2020

In Molise o a Santiago, tornano i Cammini dell’associazione ‘Sentieri olistici’ per tutti.

Si terrà mercoledi 29 gennaio alle ore 18:30 presso lo studio Studio Yoga Parinama in via Luigi Sturzo, 16 a Termoli la presentazione del nuovo programma dei Cammini dell’anno 2020.

Verranno presentate tutte le escursioni che l’associazione ha programmato per il nuovo anno: si tratta di escursioni di vari livelli – Facile/Medio/Difficile – per dare a tutti la possibilità di godere del benessere dato dal camminare senza necessariamente essere degli esperti.

Tanti ospiti accompagneranno le diverse camminate in programma, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti diverse nozioni e poter migliorare la nostra percezione della natura, cornice indiscussa di ogni iniziativa di Cammini Olistici.

Quest’anno saranno proposti anche due corsi specifici con lo scopo di migliorare le relazioni interpersonali e la consapevolezza di sé oltre che sperimentare nuove emozioni: Nordic Walking Meditation e Mindfullness

Non mancheranno Cammini della durata di più giorni in cui l’immersione con il paesaggio, i piccoli borghi e la gente locale arricchiranno l’esperienza dei partecipanti.

Alcuni dei cammini in programma sono: Cammino Primitivo di Santiago, Cammino Micaelico Molisano ed altri Cammini alla scoperta dell’alto Molise e del Parco Nazionale della Majella.

Come sempre l’associazione pone un occhio di riguardo all’Ambiente e Sociale e proprio in relazione a questi temi sono stati organizzati dei Cammini in collaborazione con Lilt Lega Ambiente e la Rete Nazionale Donne in Cammino dei Trekking Urbani e pulizia spiagge.

Il 2020 sarà anche dei trekking per bambini e ragazzi per i quali sono stati organizzati eventi ed esperienze nei boschi con attività di Yoga e Laboratori Creativi come ad esempio fare il sapone, comporre la ricotta e costruire vecchi strumenti musicali.

Al termine della presentazione ci sarà un piccolo buffet e la proiezione del film ‘Il cammino di Santiago’.