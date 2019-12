Segnale d’Allarme – La mia battaglia VR

«Che il nostro appello si diffonda a ogni individuo che vogliamo avvicinare a noi: il passato è stato illuminato da una nuova e millenaria generazione di Italiani!».

Un attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato, durante uno spettacolo di intrattenimento, manipola gli spettatori in un crescendo di autocompiacimento, anche verbale, fino a giungere, al termine del suo show, a una drammatica imprevedibile svolta. Portatore di un muto volere collettivo diffuso nell’aria, l’artista da figura autorevole si farà a poco a poco sempre più autoritario, evocando lo spettro di un estremismo di ritorno travestito da semplice buon senso. Appellandosi alla necessità di resuscitare una società agonizzante, tra istanze ecologiste, nazionaliste, socialiste, planetarie e solitarie, mutuali e solidali, tra aneddoti e proclami, tra appelli appassionanti e affondi lirici deliranti, il nostro trascinerà l’uditorio, in un crescendo pirotecnico, a una straniata sospensione tragica fino a condurlo a una terribile conseguenza finale.

La mia Battaglia VR, è la trasposizione in realtà virtuale dell’omonimo monologo scritto a quattro mani da Elio Germano e Chiara Lagani e portato in scena da Elio Germano stesso, un’opera che parla alla e della nostra epoca. Lo spettatore è condotto a piccoli passi a confondere immaginario e reale. In questa prospettiva la possibilità offerta dalla realtà virtuale di entrare nella narrazione sembra essere perfettamente calzante. Attraverso, e grazie, alla VR si è portati a immergersi nell’opera teatrale, diventandone parte. Ci si ritrova in sala, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Si sente l’energia della sala intorno. Si assiste a un monologo che è un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Segnale d’allarme, ancora una volta con una magistrale interpretazione di Elio Germano, racconta una storia vera, la nostra.