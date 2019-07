Secondo Memorial Antonello e Giovanni Padulo

È in programma dal 5 agosto al 13 agosto 2019, allo stadio comunale di Larino, il secondo torneo di calcio a cinque ‘Memorial Antonello e Giovanni Padulo’. L’iniziativa porta la firma dall’organizzazione ‘Gold’ in collaborazione con l’associazione ‘Brizio’ impegnate nella tutela dei malati oncologici e nel sostegno delle loro famiglie e delle persone disagiate con aiuti concreti a chi ha bisogno. Il regolamento prevede un massimo di dieci giocatori per squadra. Premi per le prime tre classificate. Per tutte le informazioni è possibile contattare Piero al numero 3409276047. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione ‘Brizio’.