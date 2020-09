Sarabanda postcomunista, al via in jazz il Festival Futura Memoria Adriatica

Sabato 26 settembre alle ore 18, presso il Caffè Letterario di San Felice del Molise, al via il Festival Futura Memoria Adriatica 2020.

Dopo la presentazione del Festival che si svolgerà nei comuni di San Felice del Molise e Montecilfone, seguirà il concerto SARABANDA POSTCOMUNISTA

con Irida Gjergji (viola e voce)

Giacomo Salario (pianoforte)

Walter Caratelli (batteria)

Un monologo in jazz.

Una biografia traslata e musicata sul tema delle radici. Sulla condizione dell’emigrare/immigrare, sull’incertezza di questo doppio passo. Il passo forzato verso la nuova terra, la nuova cultura, e il desiderio di ritrovarsi e riconoscere le proprie radici. Lo spettacolo si compone di racconti, brani, suoni e ritmi della tradizione popolare albanese rivisitati in chiave contemporanea. È il risultato dell’incontro tra un’attrice e violista classica albanese, immigrata da più di dieci anni, e due musicisti italiani di estrazione squisitamente jazzistica Terreno comune della ricerca è il tentativo di intrecciare il suono alla parola, di farle fluire naturalmente in aneddoti di stupore e danze animate. I racconti mettono in risalto lampi di storia dell’Albania abbandonata e dell’Italia vissuta, accompagnati dallo scorrere fluido e sincopato del jazz e dai tempi dispari, quasi imprevedibili, delle danze balcaniche, che colorano le atmosfere ora nostalgiche, ora divertenti del monologo. Sarabanda Postcomunista è un teatro-concerto in cui si balla dentro il racconto. E’ un flusso che parla del crescere e del diventare, che riflette sul passato e sul presente per inventare il futuro, un luogo in cui tutti siamo stranieri.

Ingresso gratuito con prenotazioni al 349.6103282

Evento nel rispetto delle normative anticovid vigenti