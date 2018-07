Sant’Eusebio, musica e festa in paese

Per il terzo anno consecutivo, la Pro Loco Quattro Torri e il Gruppo Giovani Avis, con la collaborazione del Comune e della Parrocchia di Santa Croce di Magliano, ripropongono la riedizione della festa di Sant’Eusebio in contrada Melanico.

Appuntamento sabato 28 luglio a partire dalle 18,30 con la celebrazione della messa. A seguire l’apertura degli stand gastronomici e lo street food. Il DJ Set con lo speciale aperitivo di Sant’Eusebio darà il via alla festa, che propone una vivace animazione per i bambini e il divertente torneo di calcio balilla umano. Momento clou della serata sarà il concerto live del gruppo Malamor, acoustic band proveniente da Pescara. Durante la giornata sarà possibile effettuare una visita guidata nei luoghi storici di Melanico.

Un ricco programma quindi per una storica tradizione che, per parecchi anni, non era stata celebrata ed anzi era stata quasi dimenticata soprattutto dai più giovani. Non è così per la Pro Loco che segue da vicino tutte le ricchezze del territorio, non dimenticando le radici storiche di cultura, luoghi e tradizioni.

“Melanico è la nostra storia, terre sacre e di lotte contadine. La ristrutturazione della Badia, in fase di realizzazione, e la festa di Sant’Eusebio daranno nuova linfa motivazionale per far riscoprire il valore affettivo per queste terre alla popolazione santacrocese”, commentano gli organizzatori che invitano tutti a partecipare e ringraziano le attività commerciali di Santa Croce di Magliano che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento