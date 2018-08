San Giovanni Battista: sagra dei maccheroni e Progetto Tarantella in concerto

Si svolgerà mercoledì 29 agosto a Pietracatella la festività di San Giovanni Battista. Una tradizione consolidata al paese che rappresenta, sotto alcuni aspetti, la festa di chiusura degli appuntamenti estivi pietracatellesi.

Programma:

alle 8:30 Santa Messa per le famiglie;

alle 10:30 Santa Messa Solenne, presieduta da don Mauro Geremia, vicario parrocchiale di Pietracatella, cui seguirà la tradizionale processione accompaganta dal complesso bandistico di Pietrelcina;

alle 19 Santa Messa di ringraziamento nella chiesa parrocchiale.

Dalle 20.30 Sagra dei maccheroni, carne e salsiccia alla brace. In piazza Santa Maria si ripete una festa accompagnata non solo dal buon cibo – prodotto in loco – ma anche da tanta musica, quest’anno quella calabrese. Anche quest’anno il comitato festa non deluderà le aspettative dei tanti, pietracatellesi e non, che per una serata si muovono al ritmo della musica popolare immergendosi nelle sonorità del sud.

Dalle 21, con i ragazzi di “Progetto Tarantella” e, in particolare al duo Fortunato Stillitano e Valentina Donato, due straordinari musicisti calabresi, compagni nella vita.

“Progetto Tarantella” è un gruppo di Musica Etnica e Popolare Tradizionale che in giro per la Calabria e per il mondo porta la musica e le tradizioni calabresi a tutti i gli appassionati di musiche popolari sparsi nella nazione e fuori. Fondatori del gruppo Fortunato Stillittano e Valentina Donato rispettivamente ad Organetto e a Tamburello e Ballo; alla Fisarmonica e Canto: Alessandro Martino; al Tamburello e Lira Calabrese Sandro Sabato.