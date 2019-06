Saggio di danza di fine corso delle scuole New Free Dance e Dance With Me

È iniziato il conto alla rovescia per l’evento più atteso dedicato al mondo della danza. Il saggio di fine corso organizzato, in perfetta sintonia, dalle scuole di ballo New Free Dance delle Maestre Anna Laura De Gregorio e Marilena D’Agostino assieme alla Dance With Me dei Maestri Antionio ed Alessandro Fratino.

L’evento si terrà presso il ristorante La Gondola sito sul lungomare Nord di Termoli al km 536 sabato 22 giugno a partire dalle ore 17. Un grande ed imperdibile appuntamento con la danza con dimostrazioni ed intrattenimento per un’immersione totale ed a 360° in questa magnifica arte capace di cambiare, in meglio, la vita.

La formazione e l’alta professionalità dei Maestri saranno messe a disposizione dei presenti, puntando a creare un clima in cui ogni persona, anche coloro che si approcciano ora alla danza, possa sentirsi a suo agio, totalmente immerso nell’atmosfera.

Oltre alle esibizioni degli allievi delle due scuole di ballo, tese a dimostrare che ogni corpo è plasmato per appartenere alla danza, ci saranno balli di gruppo, divertimento ed un momento conviviale con il brindisi augurale di una buona estate.