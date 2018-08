Martedì 14 agosto ci sarà la terza edizione di “Ritmi e Sapori dal Borgo”, evento organizzato dall’associazione “San Giacomo UnicaMente” e patrocinato dal Comune di San Giacomo degli Schiavoni.

La manifestazione nata con l’intento di unire musica e gastronomia si svolgerà nell’incantevole scenario di Largo del Tempio, dove si potranno degustare squisiti prodotti locali e piatti tipici, il tutto accompagnato dalla musica dei DogsLoveCompany.

Il progetto abruzzese nasce nel 2000 dall’incontro di Danilo Di Giampaolo (voce) e Victor Mazzetta (chitarra).

Il loro sound ha come filo conduttore il folk e i canti della loro terra (in particolare del loro paese d’origine Catignano), ma ascoltati a fondo si percepisce l’animo blues della band. Ascoltandoli ci si immerge in un’atmosfera dal sapore “agreste” e “bucolico” e allo stesso tempo “elegante”. Sporchi di bevute, di pianti per donne perse e di ironia, un “pinocchio fragile” dal cuore blues, le gambe balcaniche e le mani abruzzesi, modellato come solo l’amore e la pazienza di due artigiani san fare.