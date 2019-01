Tutto pronto a Palata per rivivere il canto tradizionale e i riti in onore di Sant’Antonio Abate.

L’appuntamento è in programma per sabato 19 gennaio alle 16.30 con la partenza dalla zona bivio e le esibizioni lungo le vie del paese.

Quest’anno l’evento prevede, alle 19.30, anche la rappresentazione del rito dell’uomo cervo di Castelnuovo a Volturno.

Buffet finale aperto a tutti in piazza San Rocco.