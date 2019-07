Riserva Moac in concerto a Sessano del Molise

È pronto il programma delle festività di Sessano del Molise, con la «Riserva Moac» che chiamerà a raccolta tutti i «riservisti» e gli appassionati di musica in genere per un concerto, previsto per il 7 agosto al Parco della Rimembranza, in cui strumenti etno e elettronici produrranno suoni glocal di grande contemporaneità e divertimento puro.

La «Riserva Moac» suona in Italia e in Europa da oltre quindici anni, da quando, nel 2003, salì sull’importante palcocenico di «Arezzo Wave». Da sempre i musicisti della band hanno cercato di fare dell’umanità della musica il punto fondamentale della loro poetica, cercando incontri e confronti da cui far scaturire mescolanze necessarie per il futuro dell’Umanità.