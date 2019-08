Riserva Moac e Frankie Hi-Nrg per il gran finale del Matese Friend Festival

Ricchissimo il programma della giornata di chiusura del Matese Friend Festival a Castellone di Bojano.

Oggi 10 agosto si parte alle 16 con i gruppi del Matese Friend Contest e si prosegue poi con Dj Metano’s, Diamarte, Radio Babylon, Giufà. Infine grande chiusura con la sorpresa Riserva Moac, che celebrerà i dieci anni del festival con un grande brindisi di TintiliaGranRiserva, e con Frankie Hi Energie che canterà i suoi pezzi più conosciuti e sarà anche in consolle. Per chiudere festa di chiusura con Dj Geen. Ci saranno come sempre area ristoro, mercatino, laboratori, area camping libera, osservazione astronomica con telescopi e molto altro ancora.

Il Matese Friend Festival è partito nel segno degli Africa Unite. La band piemontese, per l’occasione sul palco con gli Architorti, ha conquistato il numerosissimo pubblico arrivato nella bellissima location di Castellone di Bojano. Prima di loro tante altre band sul palco per un pomeriggio e una serata di grande musica.