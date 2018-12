Riccia, presentato il cartellone natalizio: concerti e mostre fino al gran galà della Befana

Anche a Riccia si avvicina il Natale e come ogni anno è stato pubblicato il cartellone degli eventi che si terranno nel periodo a cavallo tra dicembre 2018 e gennaio 2019, in gran parte organizzate dalla Pro Loco e dal Comune.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 22 dicembre per il classico “Concerto di Natale”, che si terrà nella splendida Chiesa dell’Annunziata a partire dalle ore 20:30 e che vedrà la partecipazione della musicista Tiziana Columbo.

Si proseguirà domenica 23 dicembre con l’apertura della mostra “Un albero a regola d’arte”, che andrà ad abbellire il chiostro dell’ex convento dei Cappuccini in Piazza Umberto I con decine di alberelli di Natale realizzati nei modi, con materiali e con le tecniche artistiche più originali e creative.

A seguire mercoledì 26 dicembre con la manifestazione “Desideri sotto l’albero”, che si terrà in Piazza Sedati a partire dalle ore 16:00 e che vedrà la partecipazione di Giuseppe Spedino Moffa e Christian Panichella. Un momento dedicato a grandi e piccini, in cui saranno organizzati giochi ed animazione. Un pomeriggio di sorrisi, divertimento e condivisione al quale tutti potranno partecipare.

“Natale è accoglienza”. Questo, invece, il titolo dell’appuntamento previsto per venerdì 28 dicembre con i ragazzi dello SPRAR, nell’ex rifugio forestale, località Bosco Mazzocca, alle ore 20, ed organizzato dal Comune di Riccia e dalla Cooperativa La Sfinge. Un momento di integrazione davvero importante, in un clima magico come quello natalizio che sarà caratterizzato da attività ludiche, ma anche da momenti di confronto, dialogo e condivisione.

Con il nuovo anno ci sarà il consueto Gran Galà della Befana, organizzato per la sera di sabato 5 gennaio dal gruppo folk “Giuseppe Moffa”, al ristorante Casaccio nel bosco Mazzocca; l’arrivo della Befana è previsto nel pomeriggio del 6 per la gioia dei più piccoli, mentre il giorno 7 si procederà alla premiazione della mostra “Un albero a regola d’arte”, presso la palestra della scuola elementare, in Piazza Umberto I, alle ore 18:00.