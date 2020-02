Rassegna cinematografica Tempi Moderni, ottava edizione

Torna ancora una volta la rassegna cinematografica Tempi Moderni al cinema Oddo di Termoli. Quattro nuovi appuntamenti, dal 20 febbraio al 12 marzo, per quella che è l’ottava edizione di un’iniziativa di successo.

Come sempre i film verranno proiettati in doppio spettacolo il giovedì alle 18 e alle 21.

Il 20 febbraio si comincia con Sorry we missed you, di Ken Loach. Una produzione del 2020 che affronterà, come nello spirito del regista inglese, le problematiche connesse al lavoro e alla casa.

Il 27 febbraio ci sarà Storia di un matrimonio, una produzione americana del 2019 diretta da Noah Baumbach che racconta uno ‘spettacolo domestico’ di crisi familiare.

Il 5 marzo spazio a 8 e 1/2, capolavoro indiscusso di Federico Fellini (del 1963). Un omaggio al regista italiano nel centenario dalla nascita del genio riminese.

Infine, il 12 marzo ci sarà Selfie di Agostino Ferrente (2019). Un ritratto di due sedicenni che vivono nel Rione Traiano di Napoli, tutto girato in video-selfie.

Il carnet da 4 ingressi è acquistabile, al prezzo di 15 euro, al Cinema Oddo, alla Libreria Fahrenheit o alla Casa del Libro.