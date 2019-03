Domenica 24 marzo alle 18 risate garantite al Teatro Risorgimento di Larino con la commedia napoletana di Peppino e Titina De Filippo ‘Quaranta ma non li dimostra!’

Adriana Palmisano e la Compagnia di Mario Baldini saranno al Risorgimento di Larino con la commedia, portata sulla scena per la prima volta dai fratelli De Filippo negli anni Trenta, che mostra ancora oggi elementi di estrema attualità.

La carrellata di personaggi maschili e femminili mette in evidenza caricature di una società che, seppur diversa nei costumi e negli stili di vita, si ripropone in quelli che sono i propri tratti tipici. Una commedia divertente e appassionata, poiché è proprio il racconto della “passione” e dell’amore rispettoso che Sesella ha verso il padre, le sorelle, la casa, la sua capacità di sacrificare se stessa per i suoi familiari, che permette a questo personaggio di “zitella”, angelo della casa e preferita del padre, di assurgere agli occhi di tutti allo status di ”donna importante”.

Info e prenotazioni al 347.0603551

Biglietti a partire da 10,00 euro