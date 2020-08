‘Pulcinella medico volante’, parte la rassegna teatrale per bambini in Villa De Capoa

Parte in villa De Capoa la rassegna teatrale per bambini con “Pulcinella medico volante”

Sono tanti gli appuntamenti di diversa natura inseriti nel cartellone di “Agosto in città”, il programma di eventi previsto dall’assessorato alla Cultura del comune di Campobasso che si protrarrà fino al 31 agosto, tutti pronti ad accogliere, sempre all’aperto e nel pieno rispetto delle regole stabilite dalle recenti linee guida, il pubblico campobassano di tutte le età.

Il cartellone di questo mese di agosto lancia la grande novità, tra le altre cose, di una rassegna teatrale per bambini che prevede tre appuntamenti, nello scenario di villa De Capoa, curati dalla Compagnia teatrale C.A.S.T.

Il primo dei tre spettacoli che verranno proposti in villa De Capoa è quello di giovedì 13 agosto, alle ore 18.30, con la messa in scena di “Pulcinella medico volante”.

Ma come detto, la rassegna teatrale pensata espressamente per i più piccoli prevede spettacoli in villa De Capoa per altri due giovedì, il 20 agosto con lo spettacolo “La serva padrona” e il 27 agosto con “Un Sordo, due sordi, tre sordi!”.