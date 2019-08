Proiezione ‘Il codice del babbuino’

Vicino a un campo rom, viene ritrovato il corpo di una giovane donna violentata e uccisa. Il suo compagno cerca verità e giustizia. Potrebbe sembrare un fatto di cronaca contemporanea, ma è l’avvio de ‘Il codice del babbuino’, in proiezione questa sera, giovedì 1 agosto, nella rassegna Cinemare.

La coppia di registi Davide Alfonsi-Denis Malagnino torna a confrontarsi con un dramma noir impegnato su tematiche sociali e profondamente radicato nel territorio della periferia romana. Un’ambientazione che ben si presta a un genere e a una storia fatti di crimine e contraddizioni, come ci hanno insegnato nell’ultimo decennio Suburra, Lo chiamavano Jeeg Robot, Dogman.

Impossibile restare impassibili. Un nuovo appuntamento da non perdere quello di stasera, come sempre alle 21:30 nel cortile della scuola ‘Oddo-Bernacchia’ in via Gioberti.

Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Lu2hs0DYfQs.

