Proiezione ‘Fuoricampo’

Prosegue la rassegna Cinemare 2019 a Termoli. Organizzata dal Cineclub Kimera, insieme a Distribuzione Indipendente, Uicc, Mibac, Materia Cinema e Comune di Termoli, la kermesse termolese continua a proporre pellicole associate dal minimo comun denominatore della qualità.

Stasera, 2 agosto, con inizio delle proiezioni alle 21,30, presso la storica sede del cortile della Oddo Bernacchia, in via Gioberti, nel centro della cittadina adriatica, è il turno di Fuoricampo, un film realizzato dal collettivo Melkana, che vuole raccontare, attraverso le vicende della Liberi Nantes F.C. (terza categoria), una storia di integrazione. La squadra, infatti, è composta da rifugiati e richiedenti asilo, ma non può vincere, per regolamento, il campionato.

Per saperne di più venite nell’arena estiva Cinemare, per passare un inizio di serata all’insegna dell’intrattenimento ragionato e di qualità.