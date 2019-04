Proiezione di Roma, di Alfonso Cuarón

Il quarto appuntamento con la sesta edizione della rassegna Tempi Moderni è di quelli da non perdere.

Giovedì 4 aprile sul grande schermo dell’Oddo verrà proiettato Roma, di Alfonso Cuarón: recentemente premiato con il David di Donatello per il miglior film straniero, Roma è stato candidato a 10 oscar (e premiato come miglior film straniero, miglior regista e migliore fotografia) e vincitore del Leone di Venezia. Ha inoltre ottenuto due Golden Globe: come miglior film straniero e come migliore regia.

Il capolavoro di Alfonso Cuarón (produzione Usa/Messico del 2018) racconta semplicemente un anno della sua infanzia nel quartiere Roma di Città del Messico, dal punto di vista di Cleo, la sua tata. È girato in un bianco e nero abbagliante e con movimenti di cinepresa splendidi e avvolgenti. È un film intimo e delicatissimo, ma anche intenso e commovente, probabilmente il miglior prodotto cinematografico dell’anno.

Appuntamento al Cinema Oddo di Termoli alle 18 e alle 21.