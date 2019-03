Proiezione di Ride di Valerio Mastandrea

Per la rassegna cinematografica Tempi Moderni giovedì 28 marzo verrà proiettato ‘Ride’ di Valerio Mastandrea (2018).

Il racconto di un dramma che fa piangere ancora tante, troppe persone: quello degli incidenti sul lavoro, peggio, le morti bianche. Perché il lavoro serve per vivere, ma a volte toglie la vita. Invece Carolina, vedova da una settimana, non riesce a piangere. Seduta sul divano, in piedi alla finestra, scava alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei mentre inizia a fare i conti con quel vuoto enorme che dovrà colmare.

Doppio appuntamento alle 18 e alle 21 al cinema Oddo di Termoli.