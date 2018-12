Progetto di beneficenza per ‘Kisito’ di Suor Elvira Tutolo

Si terrà il 22 e 23 dicembre dalle ore 16 alle 22 in via Federico di Svevia 5 (Borgo Antico) ed in Piazza Monumento la manifestazione di beneficenza in favore della comunità ‘Kisito’ di Suor Elvira Tutolo, termolese doc missionaria di Berbereto.

Si tratta di un evento unico, nato dal cuore e dalla collaborazione con la Pro Loco e la Chiesa del Sacrocuore, che permetterà di fare beneficenza attraverso l’acquisto di una t-shirt solidale che reca due delle filastrocche più amate dai bambini: ‘Il girotondo che gioca in tutto il mondo’ e ‘Il girotondo che prega il mondo’.

L’obiettivo è quello non solo di raccogliere fondi in favore della missione di Suor Elvira, ma anche quello di trasmettere un messaggio di pace, armonia e fratellanza nel mondo.