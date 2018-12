Presepe vivente nel centro storico di Busso

Anche quest’anno il cento storico di Busso diventa location per il presepe vivente: appuntamento al 27 dicembre a partire dalle ore 17 e 30 davanti alla chiesa madre S.Lorenzo Martire.

Con orgoglio presenta la nona edizione dell’evento il comitato “Il Sorriso di Dio”.

“Quest’anno circa 100 figuranti si sono messi a disposizione per rendere viva questa tradizione. In alcune scene sarà possibile osservare mestieri come l’artigiano dell’argilla e lo scappellino non più presenti nell’epoca moderna in cui viviamo. Le scene saranno arricchite con utensili donati dalla popolazione bussese che ha vissuto in prima persona la vita di un tempo. Sotto il controllo romano, con il censimento e il palazzo di re Erode, si svolgeranno tutte le altre scene. Si potrà ammirare la popolazione umile e laboriosa che proporrà tradizioni enogastronomiche proprie della cultura molisana e bussese, in quanto degne di testimonianza storica. Lontano dagli sfarzi e dalla vita popolare sarà possibile ammirare la grotta della natività”.