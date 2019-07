Presentazione libro ‘Quando il Molise fermò il nucleare’

Sarà presentato giovedì 1 agosto a partire dalle 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Termoli, il libro ‘Quando il Molise fermò il nucleare’ scritto da Aldo Camporeale e Enzo Gallo, pubblicato dall’Editore Solfanelli.

Dalla protesta contro le centrali nucleari che il Governo voleva costruire in Molise a cavallo fra gli anni settanta e gli anni ottanta, il libro arriva fino ai giorni nostri passando dall’insediamento delle industrie chimiche alla turbogas che, nonostante la forte opposizione popolare, inizieranno la propria attività nel Nucleo Industriale di Termoli.

Avvenimenti ‘minori’ che non trovano spazio nei libri di storia ma che toccano da vicino e condizionano, spesso con pesanti conseguenze, la vita delle popolazioni coinvolte. Per questo non vanno dimenticati e meritano di venire raccontati e conosciuti. Il loro valore va oltre i territori dove si realizzano, interessano tutti. Sono il segno concreto di un’umanità che non si rassegna a restare ostaggio e vittima degli interessi economici della grande finanza e dei grandi gruppi industriali che, spesso sostenuti da una politica ‘complice e distratta’, pretendono di condizionare e determinare il futuro della terra.

Il libro è stato dedicato alla memoria di Nadia Rucci che ci ha lasciato per un male incurabile nel 2017. Proprio con la lotta contro le centrali nucleari, Nadia iniziò il percorso che l’avrebbe portata, nel corso degli anni, a diventare uno dei personaggi più noti del panorama politico termolese. Dove la parola “politica” non significa ‘fare carriera’ ma passione e impegno sociale ‘disinteressato’ al servizio del bene comune.