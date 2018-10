Presentazione libro “Elena Ferrante. Parole chiave” di Tiziana De Rogatis

Venerdì 19 ottobre alle 18 presentazione del libro “Elena Ferrante. Parole chiave” di Tiziana De Rogatis alla Libreria Fahrenheit

Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore” la scrittrice Tiziana De Rogatis presenterà il suo libro “Elena Ferrante. Parole chiave” (Edizioni e/o). Il ciclo in quattro volumi de “L’ amica geniale” di Elena Ferrante è un successo globale e trasversale: più di sette milioni di lettori in tutto il mondo, travolti da un irresistibile piacere della lettura, assediati dal bisogno di divorare la quadrilogia, affascinati da un plot che dà forma alle storie di Elena e Lila, di chi va e di chi resta.

“Elena Ferrante. Parole chiave” di Tiziana De Rogatis si rivolge allo stesso pubblico trasversale e composito a cui hanno parlato le storie dell’Amica geniale. Questo libro è stato pensato come un percorso tematico per parole chiave: segnali luminosi che sintetizzino gli aspetti multiformi della scrittura di Ferrante e ci guidino nel labirinto di questo successo internazionale. Attraverso queste parole-chiave si delinea l’immaginario creato da Ferrante: un mondo capace di rendere universale ciò che viene generalmente considerato marginale. È infatti un’amicizia femminile, nata nel degrado di una periferia urbana, tra minorità ed emancipazione, a rendere leggibile il paesaggio storico-sociale della storia europea tra gli anni Cinquanta del Novecento e i primi dieci del nuovo millennio.

Tiziana de Rogatis è professoressa associata di letteratura italiana contemporanea presso l’Università per Stranieri di Siena, dove insegna

attualmente Letterature comparate. Si è occupata di Montale e della cultura europea tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. I suoi contributi più recenti analizzano le moderne costruzioni del femminile, interpretate in chiave antropologica e attraverso la riemersione del mito classico. Su Elena Ferrante ha scritto diversi saggi, di cui alcuni in inglese, e ha tenuto conferenze e tavole rotonde in Italia, Inghilterra, Olanda e Cina.

Moderatrice dell’incontro sarà Valentina Fauzia, giornalista, che nel 2009 fonda l’agenzia Ticonzero Editing, prima in Molise a offrire contenuti editoriali e content management, oltre che servizi di copywriting, ufficio stampa e scrittura creativa. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile Ufficio Stampa del Comune di Termoli; sempre per conto del Comune, è curatrice dell’Aut Aut Festival. Ha

collaborato alla realizzazione di diversi cortometraggi e documentari occupandosi della scrittura di sceneggiatura e dialoghi.