Presentazione dolci con il vice campione nazionale di pasticceria Alessandro Petito

Ghiotta opportunità per gli amanti del cioccolato, della frutta e dei dolci in genere. Il vice campione italiano di pasticceria Alessandro Petito stupirà i presenti con le sue deliziose e particolari creazioni.

Il giovane pasticciere, originario di Termoli, esporrà le sue creazioni e le metterà in vendita per chiunque voglia riportare a casa un pezzo di paradiso: torte, monoporzioni e la sua immancabile torta Hypnotic presentata al Campionato Nazionale e che ha visto sfidarsi, nella sua fedele riproduzione, anche i concorrenti del programma ‘Bake Off Italia’ condotto da Benedetta Parodi.

Alessandro Petito ed i suoi dolci vi aspettano alla Pasticceria Zara in via Argentina domenica 12 agosto per tutta la giornata.