Presentazione del libro ‘La terra da scoprire’ di Mario Antenucci

‘La terra da scoprire’, il nuovo libro di Mario Antenucci, verrà presentato a Termoli il 1 agosto (18.15) in ‘Viegadibristo’ , presso il Symply.

Il libro sarà illustrato e prodotto dai Cantieri Creativi, sarà presente il prof. Francesco D’Episcopo noto critico letterario di fama nazionale, di origine molisana e di formazione napoletana; laureato in Letteratura italiana e Specializzato in Storia dell’Arte. Alla Federico II e all’Unimol ha insegnato Letteratura Italiana e Critica letteraria. Uno dei più alti riferimenti della cultura meridionale, il prof. D’Episcopo ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la grande attività di diffusione della cultura e di quella molisana in particolare, anche per il suo legame alla terra natale.